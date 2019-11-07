Бензема вошёл в тройку лучших бомбардиров "Реала" в Лиге Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров королевского клуба в Лиге Чемпионов.

Француз оформил дубль во вчерашнем матче с "Галатасараем", доведя число забитых мячей в турнире в футболке "бланкос" до 50.

По этому показателю Бензема опередил легендарного Альфредо Ди Стефано, в активе которого 49 голов в самом престижном еврокубковом соревновании в составе "Реала".

Среди игроков "сливочных" больше в ЛЧ забивали только Криштиану Роналду (105) и Рауль (66).

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