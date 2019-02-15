Бензема, возможно, не будет участвовать в матче с "Жироной"

Теги реал мадридкарим бенземасантьяго солари

Бензема, возможно, не будет участвовать в матче с "Жироной"

Нападающий "Реала" Карим Бензема был травмирован в матче с "Аяксом" (2:1) в Лиге чемпионов.

Почти весь матч футболист играл с болью в ноге, поэтому главный тренер команды Сантьяго Солари планирует оставить игрока в запасе в ближайшем матче с "Жироной", чтобы футболист отдохнул и восстановился.

На замену игроку, скорее всего, выйдет Мариано Диас.

В текущем сезоне Бензема участвовал в 23 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами. "Реал" в Примере занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 45 очков.

А еще: "Реал" возобновил интерес к игроку "Баварии" | http://soccernews.ru

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