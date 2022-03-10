Бензема - второй легионер в истории "Реала", вышедший 500 раз в стартовом составе

Фото твиттер "Реала"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ стал юбилейным для форварда "Реала" Карима Бензема.

Эта игра стала 500-й, в которой звёздный француз вышел в стартовом составе "сливочных".

Бензема - второй легионер в истории королевского клуба, которому удалось подобное, сообщает Opta.

Первым был бразильский защитник Роберто Карлос, появлявшийся в основе "Реала" 524 раза.

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