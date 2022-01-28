Бензема выплатил компенсацию в рамках дела о шантаже Вальбуэна

Теги реал мадридкарим бенземаматье вальбуэна

Бензема выплатил компенсацию в рамках дела о шантаже Вальбуэна

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема заплатил 230 тысяч евро по итогам судебного процесса по делу о вымогательстве у Матье Вальбуэна.

Лидер "бланкос" перевёл 150 тысяч евро лично бывшему партнёру по сборной Франции в качестве компенсации. Еще 80 тысяч - это издержки по гражданскому иску.

Напомним, что звёздного нападающего признали виновным в посредничестве шантажу Вальбуэна видео интимного характера.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Бензема сможет сыграть против "Атлетика". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов