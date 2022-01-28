Бензема выплатил компенсацию в рамках дела о шантаже Вальбуэна

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема заплатил 230 тысяч евро по итогам судебного процесса по делу о вымогательстве у Матье Вальбуэна.

Лидер "бланкос" перевёл 150 тысяч евро лично бывшему партнёру по сборной Франции в качестве компенсации. Еще 80 тысяч - это издержки по гражданскому иску.

Напомним, что звёздного нападающего признали виновным в посредничестве шантажу Вальбуэна видео интимного характера.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

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