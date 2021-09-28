Бензема вышел на 4 место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов

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Бензема вышел на 4 место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Бензема отличился в матче 2-го тура группового этапа с "Шерифом" и на его счету стало 72 гола. По этому показателю он обошел легенду "Реала" Рауля (71). Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (135), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (75).

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" девять матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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