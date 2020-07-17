Бензема вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров-французов в топ-5 лигах Европы

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Бензема вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров-французов в топ-5 лигах Европы

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема обогнал Роже Куртуа в рейтинге лучших бомбардиров-французов в топ-5 европейских лигах.

Благодаря дублю во вчерашнем матче с "Вильярреалом" (2:1) в активе нападающего "сливочных" стало 212 голов в чемпионатах Испании и Франции. На счету экс-игрока "Сошо" 210 забитых мячей.

В тройке лучших находятся Бернар Лякомб (255), Тьерри Анри (233) и Эрве Ревелли (216).

32-летний Бензема выступает за "Реал" с лета 2009 года, до этого он защищал цвета "Лиона".

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