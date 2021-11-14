Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции

Теги францияреал мадридкарим бензема

Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной ФранцииФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Сборная Франции на своем поле уничтожила команду Казахстана со счетом 8:0 в матче отбора к ЧМ-2022.

Дублем в составе хозяев отличился нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

Таким образом Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров французской национальной команды, обогнав Давида Трезеге, на счету которого 34 мяча, у Карима - 35.

Впереди Бензема сейчас располагаются только Мишель Платини и Антуан Гризманн (по 41 голу), Оливье Жиру (46) и Тьерри Анри (51).

Всего в нынешнем сезоне Бензема забил 16 голов в 16 матчах за клуб и сборную и отдал 8 ассистов.

Также не пропустите: Мбаппе оформил дебютный хет-трик за сборную Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 ноября

Главные новости дня: 13 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов