Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Сборная Франции на своем поле уничтожила команду Казахстана со счетом 8:0 в матче отбора к ЧМ-2022.

Дублем в составе хозяев отличился нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

Таким образом Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров французской национальной команды, обогнав Давида Трезеге, на счету которого 34 мяча, у Карима - 35.

Впереди Бензема сейчас располагаются только Мишель Платини и Антуан Гризманн (по 41 голу), Оливье Жиру (46) и Тьерри Анри (51).

Всего в нынешнем сезоне Бензема забил 16 голов в 16 матчах за клуб и сборную и отдал 8 ассистов.

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