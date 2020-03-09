Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вошёл в топ-5 лучших голеадоров в истории королевского клуба.

В воскресном матче с "Бетисом" француз забил 241-й гол в футболке "сливочных" и догнал по этому показателю легендарного Ференца Пушкаша.

Впереди Бензема в списке бомбардиров "Реала" Карлос Сантильяна (289), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

Напомним, что форвард выступает за "бланкос" с лета 2009 года.

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