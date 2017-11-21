Бензема вышел на третье место в истории по количеству выездных голов в Лиге Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" играет с АПОЭЛем.

В первой половине встречи дублем отметился французский нападающий королевского клуба Карим Бензема.

29-летний форвард забил свой 24-й гостевой гол в турнире и догнал идущего на третьем месте в истории по этому показателю Руда ван Нистелроя.

Стоит отметить, что опережают Бензема только его одноклубник Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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