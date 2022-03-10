Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"

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Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий Карим Бензема достиг отметки в 309 забитых мячей в составе мадридского "Реала".

Это третий показатель в истории королевского клуба - француз обогнал легендарного Альфредо Ди Стефано (308).

В списке лучших бомбардиров "сливочных" Бензема уступает только Раулю (323) и Криштиану Роналду (450).

Напомним, что форвард выступает за "Реал" с лета 2009 года. Его контракт с клубом действует до конца сезона 2022/23.

Не пропустите: Бензема догнал по голам лучшего бомбардира в истории футбола среди французов. | http://soccernews.ru
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