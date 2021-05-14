Бензема вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди французов

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Бензема вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди французов

Фото твиттер Madrid Xtra

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает приближаться к рекорду по голам в топ-5 европейских лигах среди французских футболистов.

Вчерашний гол в ворота "Гранады" стал для бомбардира "сливочных" 234-м, забитым в Лиге 1 и Примере.

По этому показателю Бензема обогнал Тьерри Анри (233) и вышел на чистое второе место в истории.

Рекордсменом пока остаётся Бернар Лякомб, завершивший карьеру в 1987 году. В его активе 255 забитых мячей.

Бензема отличился 43 раза в составе "Лиона" и 191 раз в составе "Реала". 

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