Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal

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Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии портала Goal.com.

Бензема опередил предыдущего лидера рейтинга польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. В топ-3 также входит египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Стоит отметить, что из топ-20 претендентов выбыли форварды ПСЖ Лионель Месси и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal выглядит так:

1. Карим Бензема ("Реал")

2. Роберт Левандовски ("Бавария")

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Садио Мане ("Ливерпуль")

7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

8. Винисиус Жуниор ("Реал")

9. Фил Фоден ("Манчестер Сити")

10. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль").

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