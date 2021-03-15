Бензема высказался о частых травмах Азара

Форвард "Реала" Карим Бензема поделился мнением о повышенной травматичности вингера команды Эдена Азара.

"Эдену в "Реале" не очень везло с травмами. Мне обидно за него, так как это топ-игрок, который может нам помочь. Полагаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно быстрее, так как он нам нужен", - цитирует Бензема сайт УЕФА.

"Реал" приобрел Азара летом 2019 года, заплатив около 100 миллионов евро. За это время бельгиец провел 36 игр, забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

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