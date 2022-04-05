Бензема высказался о поражении от "Барселоны"

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Бензема высказался о поражении от "Барселоны"

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением по поводу поражения королевского клуба в недавнем "Эль Класико" от "Барселоны" со счетом 0:4.

Напомним, что сам француз пропускал тот матч из-за травмы.

"Что ж, такое случается. Это зависит от того, как вы готовитесь к своему матчу. ПСЖ потерпел неудачу в матче с "Монако" со счетом 3:0. Все большие команды могут пройти через это. Например, мы, в Париже, в первом матче. Если бы мы выиграли со счетом 5:0, это было бы то же самое.

Наблюдая за происходящим в "Эль Класико" с трибун, мне пришлось несладко. Мы были на хорошем ходу, и у нас было все, чтобы продолжать в том же духе. На самом деле, вы можете проиграть игру со счетом 4:0. Но ты не можешь проиграть таким образом. Мы ничего не показывали, мы не пытались, мы не продемонстрировали, кто мы такие. Мы позволили им делать всё, что они захотят", - сказал Бензема.

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