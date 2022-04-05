Бензема высказался о поражении от "Барселоны"
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением по поводу поражения королевского клуба в недавнем "Эль Класико" от "Барселоны" со счетом 0:4.
Напомним, что сам француз пропускал тот матч из-за травмы.
"Что ж, такое случается. Это зависит от того, как вы готовитесь к своему матчу. ПСЖ потерпел неудачу в матче с "Монако" со счетом 3:0. Все большие команды могут пройти через это. Например, мы, в Париже, в первом матче. Если бы мы выиграли со счетом 5:0, это было бы то же самое.
Наблюдая за происходящим в "Эль Класико" с трибун, мне пришлось несладко. Мы были на хорошем ходу, и у нас было все, чтобы продолжать в том же духе. На самом деле, вы можете проиграть игру со счетом 4:0. Но ты не можешь проиграть таким образом. Мы ничего не показывали, мы не пытались, мы не продемонстрировали, кто мы такие. Мы позволили им делать всё, что они захотят", - сказал Бензема.
Также не пропустите: Бензема поделился мнением о прогрессе Винисиуса. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" нашла подмену Жорди Альбе
-
1
Бензема высказался о поражении от "Барселоны"
-
Экс-игрок ПСЖ посоветовал Рамосу "заткнуться и делать свою работу"
-
Бензема поделился мнением о прогрессе Винисиуса
-
Малком высказался о своей результативности
-
Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча с "Атлетико" в ЛЧ
-
Эмери высказался о шансах "Вильярреала" на успех в противостоянии с "Баварией"
-
Руни поделился мнением о будущем тренер для "Манчестер Юнайтед"
-
Артета прокомментировал разгром от "Кристал Пэлас"
-
Хосе Луис Мендилибар уволен из "Алавеса"
-
"Роналду уже не тот". Руни прошелся по португальцу
-
Куртуа поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Бензема высказался по поводу победы над ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Руни сказал, что нужно делать Погба
-
Бензема о Мбаппе: "Когда Мбаппе будет играть в "Мадриде", мы будем забивать в два или даже в три раза больше"
-
Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от встречи с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
"Милан" заинтересован в форварде "Порту"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги конференций
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14