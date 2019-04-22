Бензема высказался о своём будущем в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема сделал заявление о своём будущем в королевском клубе.

"Я намерен остаться в "Реале". Я играю за лучший клуб в мире", - цитирует 31-летнего француза Marca.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 462 матча и забил 222 гола.

Контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2021 года.

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