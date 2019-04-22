Бензема высказался о своём будущем в "Реале"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема высказался о своём будущем в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема сделал заявление о своём будущем в королевском клубе.

"Я намерен остаться в "Реале". Я играю за лучший клуб в мире", - цитирует 31-летнего француза Marca.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 462 матча и забил 222 гола.

Контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем

Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 33 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 33 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 33 41
13 Эйбар Эйбар 33 40
14 Вильярреал Вильярреал 33 36
15 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
16 Жирона Жирона 33 34
17 Леванте Леванте 33 34
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
20 Уэска Уэска 33 26
Полная таблица

топ-5 тегов