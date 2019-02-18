Бензема высказался о своем будущем в сборной Франции
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема не верит, что его вызовут в сборную Франции.
"Я не схожу с ума в ожидании звонка из сборной Франции. К тому же сейчас национальная команды это уже кое-что другое. Они являются чемпионами мира, в команде новое поколение, молодые футболисты, которые играют очень хорошо. Я желаю команде всего хорошего", - цитирует Бензема Téléfoot.
Напомним, что 31-летний Бензема перестал вызываться в сборную Франции с 2015 года. В то время появилась информация о том, что форвард причастен к шантажу экс-хавбека Матье Вальбуэна неким интимным видео.
Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года, провел за нее 81 матч и забил 27 голов.
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