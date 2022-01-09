Бензема высказался о своем дубле в ворота "Валенсии"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Валенсией" (4:1) в матче 20-го тура Ла Лиги, в котором он забил два гола.

"Я очень доволен своей статистикой. Этот клуб – лучший в мире.

Играть с Винисиусом мне комфортно, я хорошо его знаю.

Насчет пенальти на Каземиро лучше поговорите с рефери, я не знаю, что сказать", – сказал Бензема.

В нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл в 20 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

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