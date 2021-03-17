Бензема высказался о возможном переходе Холанда в "Реал"

Теги реал мадридборуссия дортмундкарим бенземаэрлинг холанд

Бензема высказался о возможном переходе Холанда в "Реал"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Как я могу говорить о футболисте, который не выступает за "Реал"? Я играю тут уже много лет. Каждый год мы говорим о форвардах, которые могли бы забивать голы за Мадрид. Холанд много забивает за "Боруссию". Если однажды он захочет перейти в "Реал", то это произойдет", - приводит слова Бензема Goal.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить 20-летнего Холанда в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает форварда в 150 миллионов евро. Сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро, но данный пункт активируется только летом 2022 года.

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