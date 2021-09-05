Бензема высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"Я хотел, чтобы Мбаппе оказался в "Реале" уже этим летом, но этого не случилось. Впрочем, Килиан рано или поздно станет игроком "Реала", - приводит слова Бензема в интервью Telefoot.
Ранее сообщалось, что "Реал" предлагал за Мбаппе от 170 до 220 миллионов евро, но ПСЖ отказался продавать футболиста, хотя его контракт истекает летом 2022 года. Таким образом, уже в январе 2022 года 22-летний Мбаппе может подписать с новым клубом предварительный контракт, а летом перейти в него бесплатно.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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|20
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|20
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