Бензема высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

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Бензема высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Я хотел, чтобы Мбаппе оказался в "Реале" уже этим летом, но этого не случилось. Впрочем, Килиан рано или поздно станет игроком "Реала", - приводит слова Бензема в интервью Telefoot.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагал за Мбаппе от 170 до 220 миллионов евро, но ПСЖ отказался продавать футболиста, хотя его контракт истекает летом 2022 года. Таким образом, уже в январе 2022 года 22-летний Мбаппе может подписать с новым клубом предварительный контракт, а летом перейти в него бесплатно.

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