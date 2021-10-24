Бензема высказался о возможном получении "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился ощущениями от возможного получения "Золотого мяча".

"Это то, о чем я мечтаю с детства. Конечно, я мечтал об этом призе, когда был ребенком.

Мои кумиры Роналдо и Зидан пришли в "Реал" и взяли "Золотой мяч". И это – одна из тех маленьких вещей, о которых я думаю. Сейчас я не так далек от этого", – сказал Бензема для Canal+.

Напомним, что Зидан получил "Золотой мяч" в 1998 году. Роналдо два раза выигрывал награду – в 1997 году и в 2002 году.

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