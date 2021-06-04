Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"

1 Теги килиан мбаппереал мадридпсжкарим бензема

Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский клуб из "ПСЖ".

"Если Мбаппе перейдет в "Реал", это будет идеально. Все выдающиеся игроки хотят оказаться в "Реале", и я желаю ему этого.

Пусть это случится поскорее, если он хочет уйти из "ПСЖ", который тоже является хорошим клубом", – сказал Бензема.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В это время Карим уже готовит компрометирующий материал-досье на черепашку))

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