Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о возможном возвращении в королевский клуб португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в мадридский клуб.

"Мы многого добились в "Реале" вместе с Роналду. Не знаю, какого Криштиану играть за "Ювентус". У меня с ним всегда были хорошие отношения. Не знаю, вернется ли он в "Реал", я не тренер и не президент", - приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш обсудил возможное возвращение форварда с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

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