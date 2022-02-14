Бензема высказался о возможном возвращении в "Лион"
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в "Лион", чтобы завершить карьеру на родине.
"Сейчас все мои мысли связаны с "Реалом", поэтому рано говорить о том, что я могу завершить карьеру во Франции. Меня все устраивает в Мадриде. "Реал" для меня — лучший клуб в мире", — приводит слова Бензема твиттер Real Madrid Info.
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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