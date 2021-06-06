Бензема высказался о возвращении Анчелотти в "Реал"

Теги реал мадридкарим бенземакарло анчелотти

Бензема высказался о возвращении Анчелотти в "Реал"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался о возвращении Карло Анчелотти на должность главного тренера мадридской команды.

– Анчелотти очень верил в тебя. Что думаешь о его возвращении?

– Отличные новости. Мы – игроки и болельщики – хорошо знаем его. Он отличный тренер. Мне нравится его философия – то, как он видит футбол, как управляет и руководит командой. Он хочет выиграть все трофеи, – сказал Бензема.

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