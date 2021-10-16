Бензема высказался о значимости "Эль Класико"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о будущей игре против "Барселоны".

"Для меня все то же самое. "Эль Класико" остается лучшим матчем в футболе. Неважно, какие игроки на поле, кто ушел или кто пришел. "Реал Мадрид" – "Барселона" – историческое событие. Имена меняются, до этого, например, играли Зидан, Роналдиньо, Роналдо, Это′О. "Реал" – "Барса" есть "Реал" – "Барса".

Нет подходящего момента для "Эль Класико". Такая команда, как "Барселона" или любая другая топ-команда, может плохо сыграть, а затем прийти в норму. Это матч, к которому мы не можем относиться легкомысленно, даже если соперник пока не играл хорошо", – сказал Бензема.

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