Бензема высказался о значимости "Эль Класико"
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о будущей игре против "Барселоны".
"Для меня все то же самое. "Эль Класико" остается лучшим матчем в футболе. Неважно, какие игроки на поле, кто ушел или кто пришел. "Реал Мадрид" – "Барселона" – историческое событие. Имена меняются, до этого, например, играли Зидан, Роналдиньо, Роналдо, Это′О. "Реал" – "Барса" есть "Реал" – "Барса".
Нет подходящего момента для "Эль Класико". Такая команда, как "Барселона" или любая другая топ-команда, может плохо сыграть, а затем прийти в норму. Это матч, к которому мы не можем относиться легкомысленно, даже если соперник пока не играл хорошо", – сказал Бензема.
Также не пропустите: Лапорта заявил, что Суперлига жива. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 октября
-
Бензема высказался о значимости "Эль Класико"
-
Суперлига станет открытой
-
1
Лапорта заявил, что Суперлига жива
-
Клопп восхитился Салахом
-
"Милан" продлил контракт с Салемакерсом
-
ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1
-
Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом
-
"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги
-
Акинфеев высказался об уходе Марио Фернандеса из сборной России
-
Почеттино высказался о характере Неймара
-
Сульшер высказался о месте Роналду в составе "Манчестер Юнайтед"
-
Президент "Атлетико" рассказал о выгоде от трансферов Гризманна и Суареса
-
Клопп высказался о фаворитах АПЛ
-
1
Агуэро сравнил Роналду с Месси
-
Жиру высказался о тратах "Челси"
-
Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"
-
Нико Ковач поделился мнением о фаворитах на "Золотой мяч"
-
В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает
-
Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14