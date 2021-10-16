Бензема высказался о "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о "Золотом мяче".

"С юных лет "Золотой мяч" – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Если посмотреть на фамилии, то можно почувствовать удовлетворение от того, что ты среди них. Приз всегда был моей целью.

Я близок к победе? Да, так можно сказать. Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о "Золотом мяче". Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав шоу.

"Золотой мяч" – результат этого, потому что он больше концентрируется на индивидуальных достижениях. Но все дело в команде", – сказал Бензема.

В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл 8 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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