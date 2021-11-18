Бензема высказался о "Золотом мяче"

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Бензема высказался о "Золотом мяче" Фото: инстаграм Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема высказался о своих шансах на получение "Золотого мяча".

"Посмотрим, что произойдет... Однако я надеюсь получить его. Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.

В любом случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира - одна из них, конечно", - приводит слова Бензема Eurosport.

В текущем сезоне Бензема провел 15 игр, в которых забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

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