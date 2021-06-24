Бензема высказался об игре против Роналду в матче с Португалией

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался об игре против сборной Португалии и рассказал о разговоре с Роналду после матча.

"Роналду – мой большой друг, мы добились много чего в "Реале", забили вместе много голов. Было круто увидеться с ним вновь.

Мы пообщались, пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы", – сказал Бензема.

Напомним, что 23 июня сборная Франции сыграла против Португалии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2, за Францию дублем отметился Бензема, а за Португалию два мяча забил Роналду.

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