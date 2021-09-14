Бензема высказался перед матчем с "Интером" в ЛЧ

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мыслями перед матчем с "Интером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мой успех?

"Нет никакого секрета, это работа изо дня в день. Каждый день я чувствую себя лучше, потому что я забочусь о себе физически и морально".

Зависимость команды от меня?

"Мы очень сильная команда, и мне нужно помогать остальным, забивать голы и создавать их. Мы должны что-то выиграть в этом сезоне".

Винисиус

"Вини - молодой игрок, который нам очень помогает. Я всегда говорю с ним, верю в него. Он топ-игрок".

Трио BBC?

"Эта история уже завершена, но это трио навечно останется в истории футбола".

Перебинтованный палец

"Я уже делал операцию на пальце, но после нее ты должен отсутствовать два месяца.

После я повредил его ещё раз. У меня нет времени на вторую операцию, поэтому я играю с повязкой".

Лига чемпионов

"Мы будем бороться за победу в Лиге Чемпионов", - сказал Бензема на пресс-конференции.

Напомним, что "Реал" сыграет с "Интером" на выезде завтра, 15 сентября, начало матча запланировано на 22:00 (мск).

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