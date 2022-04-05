Бензема высказался по поводу победы над ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался по поводу недавней победы королевского клуба над "Пари Сен-Жермен" (3:1) в ответном матче 1\8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что француз сделал хет-трик в той встрече, а "Реал" прошел в 1\4, где сыграет против лондонского "Челси".

"Когда мы сравняли счёт, ПСЖ понял, что проиграл матч, хотя счёт был всего 1:1. Они рухнули морально, и это случалось с ними и в предыдущие годы. Мы били по ним до тех пор, пока не разбили окончательно».

Больше всего опасений у меня вызывал именно ПСЖ.

Конечно, "Манчестер Сити" всегда держит мяч, но они еще не играли с командой, которая может атаковать их сзади, пользоваться их атакующей манерой.

"Бавария" много забивает, но и много пропускает", - сказал Бензема.

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