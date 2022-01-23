Бензема высказался в защиту Месси

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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением об адаптации форварда ПСЖ Лионеля Месси во Франции.

"Месси не добьется успеха во Франции? Это просто вопрос времени и адаптации. Да, он забил не так много голов, но посмотрите, что он делает на поле.

В любом случае нельзя критиковать такого игрока - тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе", - сказал француз в интервью Telefoot.

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