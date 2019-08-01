Бензема: "Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка"
Форвард "Реала" Карим Бензема заявил, что фанатам не стоит сильно огорчаться из-за результатов команды в межсезонье. Об этом сообщает Marca.
Ранее стало известно, что "сливочные" обыграли "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене.
"Хочу напомнить, что все это называется предсезонка, главной целью которой является набор форы перед стартом сезона. Мы очень много работаем.
Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка", - сказал Бензема.
Напомним, 17 августа состоится первый матч "Реала" в сезоне-2019/20, в котором подопечные Зидана сыграют с "Сельтой". Начало - 18:00 (мск).
А еще: "Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Молде" переиграл "Чукарички" в отборочном раунде Лиги Европы
-
Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
-
Бензема: "Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка"
-
"Динамо" нацилилось на нападающего "Ривер Плейт"
-
"Анже" и "Арсенал" сыграли вничью в товарищеском матче
-
Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup
-
"Марибор" проиграл АИКу, однако прошел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
-
1
Уткин: "МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!"
-
"Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче
-
"Карабах" выиграл у "Дандолка" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"
-
1
"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
-
РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"
-
1
"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ
-
СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"
-
1
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене
-
1
"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup
-
Цорн объяснил решение "Спартака отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано
-
СМИ: Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32