Бензема: "Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка"

Форвард "Реала" Карим Бензема заявил, что фанатам не стоит сильно огорчаться из-за результатов команды в межсезонье. Об этом сообщает Marca.

Ранее стало известно, что "сливочные" обыграли "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене.

"Хочу напомнить, что все это называется предсезонка, главной целью которой является набор форы перед стартом сезона. Мы очень много работаем.

Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка", - сказал Бензема.

Напомним, 17 августа состоится первый матч "Реала" в сезоне-2019/20, в котором подопечные Зидана сыграют с "Сельтой". Начало - 18:00 (мск).

А еще: "Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче| http://soccernews.ru