Бензема ярко высказался о Месси, Неймаре и Мбаппе

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Бензема ярко высказался о Месси, Неймаре и Мбаппе

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о лидерах атаки "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси, Килиане Мбаппе и Неймаре перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. 

"Конечно, многие хотят от Лео больше голов, но я считаю его феноменальным футболистом. Если ты говоришь о Месси, то ты говоришь о футболе.

Играть против Мбаппе – это нечто особенное, так как мы вместе играем за сборную Франции. 

Что касается Неймара, то он тоже топ-игрок. Не знаю, готов ли он выйти на поле, но исход матча не зависит от одного футболиста. Он правда очень силен", - приводит слова Бензема Diario Sport.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится завтра, 15 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.

Не пропустите: Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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