Бензема ярко высказался о Месси, Неймаре и Мбаппе
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о лидерах атаки "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси, Килиане Мбаппе и Неймаре перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Конечно, многие хотят от Лео больше голов, но я считаю его феноменальным футболистом. Если ты говоришь о Месси, то ты говоришь о футболе.
Играть против Мбаппе – это нечто особенное, так как мы вместе играем за сборную Франции.
Что касается Неймара, то он тоже топ-игрок. Не знаю, готов ли он выйти на поле, но исход матча не зависит от одного футболиста. Он правда очень силен", - приводит слова Бензема Diario Sport.
Матч ПСЖ - "Реал" состоится завтра, 15 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.
Не пропустите: Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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