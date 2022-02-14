Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"В этом матче нет фаворита. Победить сможет тот, кто больше этого захочет. Наши составы с ПСЖ примерно равны. Посмотрим, сможем ли мы выиграть. Нам нужно отдать все силы.

Я всегда готов помочь команде. Я готов форсировать восстановление, если в этом будет необходимость. Но главное - не усугубить травму, так как это повредит команде.

ПСЖ приходится играть против обороняющихся команд. Порой на это не очень приятно смотреть, нужно ждать свой шанс и терпеть. Но у них отличная команда с классными игроками", - приводит слова Бензема AS.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится завтра, 15 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.

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