Бензема ярко высказался о вылете Франции с Евро-2020

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Бензема ярко высказался о вылете Франции с Евро-2020

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал сенсационный вылет национальной команды с Евро-2020 после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала.

"Результат вчерашнего матч расстроил и разочаровал меня. Но, несмотря на огромное разочарование, я хочу еще долго радовать вас. Я благодарен фанатам за постоянную поддержку во время Евро. Я говорю спасибо за силы, которые вы давали мне каждый день. Ничего не дается легко. Мы продолжим биться, чтобы стать еще сильнее", – написал Бензема в своем инстаграме.

33-летний Бензема провел на Евро-2020 четыре матча и забил четыре гола.

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