Бензема ярко высказался о вылете Франции с Евро-2020
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал сенсационный вылет национальной команды с Евро-2020 после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала.
"Результат вчерашнего матч расстроил и разочаровал меня. Но, несмотря на огромное разочарование, я хочу еще долго радовать вас. Я благодарен фанатам за постоянную поддержку во время Евро. Я говорю спасибо за силы, которые вы давали мне каждый день. Ничего не дается легко. Мы продолжим биться, чтобы стать еще сильнее", – написал Бензема в своем инстаграме.
33-летний Бензема провел на Евро-2020 четыре матча и забил четыре гола.
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|3
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|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
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|2
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|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1