Бензема ярко высказался о "Золотом мяче"

Теги реал мадридкарим бенземазолотой мяч

Бензема ярко высказался о "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он мечтает завоевать "Золотой мяч".

"Я не могу сказать, что не могу заснуть из-за мыслей о "Золотом мяче". Но эта награда является мечтой любого футболиста. Я всегда хочу приносить пользу команде. Но при этом каждый игрок хочет завоевать "Золотой мяч", и я не являюсь исключением", - приводит слова Бензема Marca.

Стоит отметить, что лучшим достижением для 33-летнего Бензема является 16-е место в голосовании за "Золотой мяч" в 2014 году.

В нынешнем сезоне француз провел за "Реал" четыре матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Бензема попал в топ-10 по числу голов в истории чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
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