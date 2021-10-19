Бензема ярко высказался об игре вместе с Роналду

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Бензема ярко высказался об игре вместе с Роналду

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился мнением о бывшем форварде королевского клуба Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед".

"Когда ты играешь вместе с парнем, который забивает по 50-60 голов за сезон, но ты оказываешься у него на службе. Я был вынужден адаптироваться. У нас была очень хорошая связка с Роналду. Но когда он ушел, то я взял на себя ответственность и доказал, что тоже могу приносить победы", - приводит слова Бензема  ESPN.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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