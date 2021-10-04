Бензема забил 10 голов в 10 матчах сезона

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Бензема забил 10 голов в 10 матчах сезона

Фото: инстаграм Карим Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (1:2).

Таким образом, на счету француза стало 10 забитых мячей в 10 матчах нынешнего сезона. Кроме того, форвард отдал семь голевых передач.

33-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Всего он провел за королевский клуб 569 матчей, забил 289 мячей и отдал 151 голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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