Бензема забил 30-му клубу в Лиге Чемпионов. Такое удавалось только трех игрокам

Форвард "Реала" Карим Бензема отметился голом в игре против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

Как сообщает Opta Sports, "Боруссия" стала 30-м клубом, которому француз забил в Лиге Чемпионов.

Отметим, что ранее 30 или более клубам в турнире забивали только Лионель Месси, Криштиану Роналду и Рауль.

В этом сезоне на счету Бензема два гола и два ассиста в 8 играх.

Читайте также: Бензема повторил достижение Месси в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru