Бензема забил 60-й гол в Лиге Чемпионов, это четвёртый результат в истории турнира

2 Теги карим бенземареал мадридаяксстатистика

Бензема забил 60-й гол в Лиге Чемпионов, это четвёртый результат в истории турнира

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поразил ворота "Аякса" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Squawka, этот гол стал для 31-летнего француза 60-м в рамках самого престижного еврокубкового турнира. 

По данному показателю форвард "сливочных" занимает четвёртое место в истории ЛЧ, впереди только Рауль (71), Лионель Месси (106) и Криштиану Роналду (121).

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 450 матчей, забил 211 голов и сделал 120 ассистов.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

В тройку вполне может войти.

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Mutaloff
Mutaloff

Форвард он по статистике не самый плохой,но по игре-Дно!

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