Бензема забил 60-й гол в Лиге Чемпионов, это четвёртый результат в истории турнира
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поразил ворота "Аякса" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Squawka, этот гол стал для 31-летнего француза 60-м в рамках самого престижного еврокубкового турнира.
По данному показателю форвард "сливочных" занимает четвёртое место в истории ЛЧ, впереди только Рауль (71), Лионель Месси (106) и Криштиану Роналду (121).
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 450 матчей, забил 211 голов и сделал 120 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18