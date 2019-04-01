Бензема забил гол каждой команде Примеры, с которой играл

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Бензема забил гол каждой команде Примеры, с которой играл

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поразил ворота "Уэски" в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, как сообщает Opta, 31-летний француз забивал как минимум один гол каждой команде Примеры, с которой играл.

"Уэска" стала 34-м клубом, пострадавшим от Бензема. Всего в Ла Лиге он отличился 141 раз.

Нападающий выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 458 матчей и забил 215 мячей.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Позорная игра Реала, и это с самой слабой командой Испании. Похоже лысый собрался окончательно уничтожить Реал, выставляя своего бездаря-сыночка и некоторых пенсионеров в стартовый состав.

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