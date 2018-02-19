Бензема забил первый мяч в Примере с ноября прошлого года

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема забил первый мяч в Примере с ноября прошлого годаФорвард "Реала" Карим Бензема отметился забитым голом во встрече с "Бетисом" (5:3).  Этот мяч для француза стал первым в чемпионате с ноября 2017 года.

Тогда бомбардир забивал в ворота "Малаги", а "Реал" выиграл 3:2.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. 

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комментарии
Марсель

Какой он однако забывчивый.

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