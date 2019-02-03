Бензема забил в четвёртом матче подряд (видео)

В рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле играет с "Алавесом".

По итогам первого тайма "сливочные" ведут в счёте 1:0. Единственный гол забил Карим Бензема.

Таким образом, французский форвард отличился уже в четвёртом поединке подряд - ранее он оформил дубль в играх с "Эспаньолом" (Примера) и "Жироной" (Кубок Испании), а также ещё раз поразил ворота "Жироны" (Кубок Испании).

Всего в текущем сезоне 31-летний Бензема забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.

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