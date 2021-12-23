Бензема забил юбилейный гол в карьере

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Бензема забил юбилейный гол в карьере

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 400 забитых мячей за профессиональную карьеру.

Напомним, что француз оформил дубль во вчерашней перенесённой игре 21-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (2:1).

Звёздный форвард отличился 298 раз в составе "Реала", 66 - за "Лион", 36 - за сборную Франции.

Чтобы забить 400 голов, Бензема потребовалось провести 824 матча. Средняя результативность - 1 гол в 2,06 матчах.

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