Бензема забил юбилейный гол в карьере

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 400 забитых мячей за профессиональную карьеру.

Напомним, что француз оформил дубль во вчерашней перенесённой игре 21-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (2:1).

Звёздный форвард отличился 298 раз в составе "Реала", 66 - за "Лион", 36 - за сборную Франции.

Чтобы забить 400 голов, Бензема потребовалось провести 824 матча. Средняя результативность - 1 гол в 2,06 матчах.

Не пропустите: Бензема обошел Роналду по числу голов за год. | http://soccernews.ru