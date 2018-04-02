Бензема заинтересовался еще один английский гранд

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Бензема заинтересовался еще один английский грандФорвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема заинтересовался лондонский "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" рассматривают 30-летнего нападающего королевского клуба в качестве одного из приоритетных кандидатов на усиление своей атаки. 

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Челси" уступил "Тоттенхэму". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
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