Бензема заинтересовался еще один английский гранд

Форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема заинтересовался лондонский "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" рассматривают 30-летнего нападающего королевского клуба в качестве одного из приоритетных кандидатов на усиление своей атаки.

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Челси" уступил "Тоттенхэму". | soccernews.ru