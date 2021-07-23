Бензема заразился коронавирусом

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Бензема заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

Тест футболиста показал положительный результат. Таким образом, форвард ушел на карантин и рискует пропустить часть подготовки к предстоящему сезону.

В прошлом сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" продлит контракт с Бензема. | http://soccernews.ru
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