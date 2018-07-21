Бензема жестко ответил итальянскому журналисту, сообщившему о его скором переходе в "Милан"

1 Теги карим бенземареал мадридмилан

Бензема жестко ответил итальянскому журналисту, сообщившему о его скором переходе в "Милан"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема жестко ответил итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио, который на своем сайте сообщил о скором переходе француза в "Милан".

Так, в одной из социальных сетей 30-летний нападающий королевского клуба написал: "Ты тот, кому нужно сменить профессию". При этом к своему сообщению футболист прикрепил хештэг "лжец".

Напомним, Ди Марцио сообщил, что Бензема уже согласовал условия личного контракта с "Миланом". | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

комуже тогда верить если не димарцыо

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов