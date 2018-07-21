Бензема жестко ответил итальянскому журналисту, сообщившему о его скором переходе в "Милан"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема жестко ответил итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио, который на своем сайте сообщил о скором переходе француза в "Милан".

Так, в одной из социальных сетей 30-летний нападающий королевского клуба написал: "Ты тот, кому нужно сменить профессию". При этом к своему сообщению футболист прикрепил хештэг "лжец".

Напомним, Ди Марцио сообщил, что Бензема уже согласовал условия личного контракта с "Миланом". | soccernews.ru