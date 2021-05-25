Бензема: "Зидан не уйдёт из "Реала"
Фото инстаграм zinedinezidane10
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о будущем в клубе главного тренера Зинедина Зидана.
"Не вижу причин для ухода Зидана. Он не уйдёт, вот увидите. На данный момент я не могу представить себе "Реал" без Зидана", - цитирует Бензема Marca.
Напомним, что контракт французского наставника с "бланкос" рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне "Реал" не выиграл ни одного трофея. Подобное произошло впервые с 2010 года.
48-летний Зидан взял недельную паузу на раздумья о своём будущем.
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