Бензема: "Зидан не уйдёт из "Реала"

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о будущем в клубе главного тренера Зинедина Зидана.

"Не вижу причин для ухода Зидана. Он не уйдёт, вот увидите. На данный момент я не могу представить себе "Реал" без Зидана", - цитирует Бензема Marca.

Напомним, что контракт французского наставника с "бланкос" рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне "Реал" не выиграл ни одного трофея. Подобное произошло впервые с 2010 года.

48-летний Зидан взял недельную паузу на раздумья о своём будущем.

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