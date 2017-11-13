Бензема: "Золотой мяч"? Он всегда в моей голове"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что в его планы входит выиграть "Золотой мяч".

Футболист при этом признал, что это сделать это будет сложно.

"Выиграть "Золотой мяч"? Сложно, хотя эта мысль всегда в моей голове. Это заставляет тебя зайти очень далеко, но я готов к этому, хотя есть два парня... Стоит признать, что они внеземные существа", - сказал Бензема.

Читайте: Бензема: "Пока Дешам тренер, у меня не будет шансов вернуться в сборную" | soccernews.ru