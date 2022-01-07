Бенжамена Менди выпустили из тюрьмы под залог

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Бенжамена Менди выпустили из тюрьмы под залог

Фото фан-инстаграм Бенжамена Менди

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди временно оказался на свободе, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 27-летнего футболиста выпустили из тюрьмы под залог.

Такое решение принято из-за переноса судебного заседания по делу француза на лето 2022 года.

Напомним, что Менди обвиняется в семи случаях изнасилования или сексуального домогательства.

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